Khởi tố ba bị can trộm 102 con chó

Thượng tá Bùi Trọng Tuệ-phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án "trộm cắp tài sản", khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với ba nghi phạm trộm chó gồm: Phan Văn Sơn (32 tuổi, trú xóm 2A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Văn Huyền (21 tuổi, trú xóm 20, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc); Trần Quốc Thắng (25 tuổi, trú xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP.Vinh).



Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai cuối năm 2012, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 4-2013, cả ba cùng thực hiện 36 vụ, trộm 102 con chó trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và các vùng lân cận. Sau khi trộm, nhóm này bán cho cơ sở tiêu thụ với giá 700.000 đồng/con.



Từ ba nghi phạm này, công an phát hiện thêm năm người liên quan gồm: Phan Tiến Dũng (20 tuổi, trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo); Phan Khắc Thiện (28 tuổi, trú tại xóm 2B, xã Hưng Đạo); Nguyễn Hữu Hải (23 tuổi, trú tại xóm Bắc Phúc Long, xã Hưng Tây); Châu Văn Khiêm và Châu Văn Giáp đều 19 tuổi, trú tại xóm 10, xã Hưng Thông.



Hầu hết các nghi phạm đều là con nghiện, không có nơi cư trú ổn định nên cấu kết với nhau trộm chó. Khi bị người dân rượt đuổi, các nghi phạm manh động, sử dụng hung khí để chống trả.



Hiện công an Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ vụ án.





