Khởi tố, bắt giữ hung thủ vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Theo Thái Hùng (Vietnam+)



Sáng cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tiềm (sinh năm 1978), hộ khẩu thường trú tại Kim Đào, Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi “giết người.”Tại buổi họp báo với các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Trưởng ban chuyên án cho biết hồi 7 giờ, ngày 1/12/2011, tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe máy biển kiểm soát 99L6-4831 laọi xe SuperDream.Hậu quả vụ nổ làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1982) ở thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn chết; con gái chị Quỳnh là Nguyễn Khánh Vân (sinh năm 2006) bị thương nặng và tử vong ngày 13/12/2011.Vụ việc gây xôn xao dư luận, bàng hoàng và lo lắng trong nhân dân, tạo thảm cảnh thương đau cho gia đình nạn nhân, sự quan tâm của chính quyền địa phương hoài nghi về nguyên nhân và động cơ xảy ra vụ nổ. Ngày 21/12/2011, sau khi có kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm (dấu vết thuốc nổ TNT và 2 mảnh kíp nổ), ngày 22/12/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và thành lập Chuyên án 2011G để huy động hàng trăm chiến sỹ công an các lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệm vụ điều tra.Với sự tham gia tích cực của Cục Cảnh sát điều tra và Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, sau gần một tháng điều tra, xác minh, các lực lượng công an đã đã bắt Nguyễn Đức Tiềm là em rể của anh Nguyễn Văn Quế, chồng chị Quỳnh vào đêm 13/1/2012.Theo cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tiềm, người Hải Dương lấy Nguyễn Thị Hồi (sinh năm 1977) ở thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn là em gái ruột của Nguyễn Văn Quế, chồng chị Quỳnh.Sau khi lấy nhau, vợ chồng Tiềm-Hồi ở cùng nhà với vợ chồng Quế-Quỳnh. Sau khi sinh con xong, vợ chồng Quế-Quỳnh xây nhà mới để ở, còn vợ chồng Tiềm-Hồi ở nhà dưới liền với nhà vợ chồng Quế-Quỳnh.Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống thường ngày giữa hai cặp vợ chồng, đêm 30/11/2011, Tiềm cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh khi Quỳnh đi làm về để xe ở nhà ngang, nơi vợ chồng Tiềm-Hồi ở.Tiềm đã luồn dây kích điện cài vào đèn hậu xe. Sáng 1/12/2011, chị Quỳnh vừa dắt xe ra khởi cổng nhà để chở cháu Vân đi học, khi vừa đạp phanh xe thì xe phát nổ, làm hai mẹ con tử vong.Ngoài ra, Ban chuyên án còn làm rõ Nguyễn Đức Tiềm từng cài thuốc nổ vào xe máy hiệu Suzuki Viva của bạn mình là Lê Đức Trung (sinh năm 1980) ở huyện Kinh Môn, Hải Dương vào ngày 18/6/2010 tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn do nghi ngờ Trung có quan hệ với vợ mình là Nguyễn Thị Hồi.Khi Trung vừa nổ xe máy thì xe phát nổ làm Trung gẫy mất một chân trái. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận. Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đã vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả.Sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, Tiềm ban đầu tỏ ra khá bình tĩnh, bởi sau khi gây án làm chết hai mẹ con chị Quỳnh, Tiềm vẫn đưa đón anh rể mình đi lại bệnh viện thăm nạn nhân. Chỉ khi với chứng cứ rõ ràng, Tiềm đã thú đầu nhận tội và thực hiện lại hành vi phạm tội của mình trước sự chứng kiến của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục điều tra, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xem có ai là đồng phạm với Tiềm trong vụ nổ xe máy tại xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh làm chết hai mẹ con hay không.