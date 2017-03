Khởi tố bị can, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2

(PLO)- Tối 7-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT - PC44 (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).