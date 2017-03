Khởi tố bị can nguyên phó chủ tịch huyện cố ý làm trái

(PLO) - Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) , Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Việt (54 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi), Nguyễn Công Minh (70 tuổi, cùng trú thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh) về tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.