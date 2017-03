Khởi tố cán bộ "ăn" tiền Tết của thân nhân liệt sĩ

Ngày 14-2, ông Nguyễn Viết Ngự, Trưởng Công an huyện Kiến Xương - Thái Bình, cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Tôn (SN 1953, nguyên Trưởng ban Thương binh Xã hội xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, Nhà nước và tỉnh Thái Bình tặng quà cho mỗi gia đình thân nhân thờ cúng liệt sĩ trong tỉnh mỗi suất quà là 350.000 đồng. Trong đó, Nhà nước 200.000 đồng, tỉnh Thái Bình 150.000 đồng.



Tuy nhiên, 102 gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Hồng Thái mới chỉ nhận mỗi gia đình 150.000 đồng và 1kg đường trắng; số tiền của Nhà nước tặng, các gia đình chính sách trên không được nhận.

Đến ngày 6-2, sau khi có ý kiến thắc mắc của các gia đình chính sách, UBND xã Hồng Thái mời đại diện các gia đình lên để nhận lại số tiền trên.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Kim Tôn.

Theo B.T.K (NLĐ)