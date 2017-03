Khởi tố cán bộ bảo kê cho xây dựng “lụi”

Lâm Quốc Vương, cán bộ quản lý trât tự đô thị xã Vĩnh Lộc B, do có mâu thuẫn trong lời khai với Hưng, công an chưa làm rõ vai trò đồng phạm nên chưa xử lý hình sự. Thông tin trên được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh xác nhận ngày 18-2.

Ông Nguyễn Văn Tươi, chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết với vi phạm rõ ràng của cán bộ như vậy, quan điểm của huyện là phải xử lý nghiêm để răn đe. Ông Tươi cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng huyện nhanh chóng điều tra, xét xử nghiêm.

Như Pháp luật TP HCM đã thông tin, ngày 10-2, công an huyện Bình Chánh đã bắt quả tang Hưng và Vương đang nhận 10 triệu đồng từ một người dân để bỏ qua vi phạm xây dựng trên địa bàn.

ÁI NHÂN