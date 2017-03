Khởi tố đối tượng khiến 5 người chết trên sông Đà

Ngày 10/8, Thượng tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) cho biết công an huyện Mường Tè đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Hiểu Dũng 15 tuổi, ở xã Mường Mô (huyện biên gới Mường Tè) về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Như tin đã đưa, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 4/8, tại Km57 tỉnh lộ 127, thuộc địa bàn xã Mường Mô, huyện biên giới Mường Tè đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy lật thuyền làm năm người trong cùng một gia đình mất tích.



Lưu Hiểu Dũng mới 15 tuổi, ở xã Mường Mô, chính là người đã điều khiển chuyến thuyền định mệnh ngày hôm đó...



Đến ngày 10/8, ba nạn nhân mất tích vẫn bặt vô âm tín, chưa tìm thấy thi thể trong lòng sông Đà.



Thượng tá Trần Văn Thành cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Tuy đối tượng gây tai nạn đang trong độ tuổi vị thành niên song theo quy định của pháp luật đối tượng từ 14 đến 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội rất nghiêm trọng do cố ý.



Đây được xem là vụ án điểm, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, tránh những trường hợp, vụ việc tương tự như trên xảy ra.



Trên địa bàn Lai Châu hiện nay, dọc theo các con sông, suối lớn như sông Đà, sông Nậm Na, suối Nậm Nu có rất nhiều điểm tự phát do người dân tự lập lên hoạt động lái đò, không đủ các điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.



Theo Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)