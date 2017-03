Khởi tố giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan

Sáng 25-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đức Chín (SN 1982), ngụ ở xã Thọ Bình (Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Đức Chín tại cơ quan điều tra. Ảnh: TT

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ cuối năm 2012 đến tháng 9-2013, Chín đã lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La để lừa đảo. Mặc dù biết công ty không được phép tuyển người đi XKLĐ tại Đài Loan nhưng Lê vẫn ra thông báo tuyển người, thu hồ sơ.

Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều người ở địa bàn huyện Quảng Xương, TP Thanh Hóa có nhu cầu đi XKLĐ đã đem tiền đến để đặt cọc, nộp hồ sơ với mong muốn có được thu nhập cao, nhưng sau khi nhận tiền Chín đã không thực hiện cam kết và chiếm đoạt gần 500 triệu để tiêu xài cá nhân.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, từ tháng 6-2013, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sơn La đã bị Cục quản lý lao động ngoài nước ra văn bản thông báo đình chỉ hoạt động. Dù đã bị cấm nhưng Chín vẫn ra thông báo tuyển người đi XKLĐ tại Malaysia nhưng nhưng thực chất Chín đã đưa lao động đi theo dạng du lịch, sang đến nơi lao động không có việc làm như đã ký hợp đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động trên. Đồng thời Công an TP Thanh Hóa ra thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng thông báo ngay về Đội CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an Thành phố Thanh Hóa) theo số điện thoại: 0373.669.610 để được giải quyết.

ĐẶNG TRUNG