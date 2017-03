Khởi tố hai dân quân truy đuổi làm chết người chạy xe máy

Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Lê Nguyễn Xuân Thắng và Phạm Chí Hiếu (hai dân quân xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính để điều tra theo quy định. Công an tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm… Văn bản trả lời báo chí của Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết như trên.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 23 giờ 45 ngày 6-1, anh Phạm Duy Linh (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3) chở Trần Minh Nhất (17 tuổi, ngụ xã Quang Trung) về nhà trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về Đồng Nai. Đi được một đoạn, anh Linh phát hiện lực lượng công an xã đang đứng bên lề đường yêu cầu dừng lại kiểm tra nên đã quay xe bỏ chạy. Lập tức hai dân quân Hiếu và Thắng cầm theo gậy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi khoảng 12 km, khi đến địa phận xã Phú Túc (huyện Định Quán), xe dân quân ép xe anh Linh vào lề đường dẫn đến xe anh Linh đụng vào tấm bê tông bên đường và té. Vụ tai nạn khiến anh Linh tử vong tại chỗ. Riêng Nhất bị gãy tay, vỡ xương bánh chè… và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau đó, lãnh đạo xã Quang Trung đã cử đại diện đến gia đình của người chết và bị thương động viên, hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hai dân quân trên đang tham gia tuần tra cùng Công an xã Quang Trung. Ngay khi xảy ra sự việc, công an tỉnh đã chỉ đạo thanh tra công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Định Quán, Thống Nhất điều tra làm rõ vụ việc và Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can.

Về việc dân quân có được phép dừng phương tiện, truy đuổi người chạy xe vi phạm hay không, Công an tỉnh nêu: Theo quy định hiện hành, lực lượng dân quân hoạt động độc lập hoặc tham gia phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội hoặc tham gia phối hợp với các lực lượng khác, không được tự ý dừng xe hoặc truy đuổi người và phương tiện đang tham gia giao thông trên đường. Dân quân tự ý dừng xe, truy đuổi người vi phạm thì tùy mức độ sai phạm có thể bị kiểm điểm, bị đuổi khỏi lực lượng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…

V.TRẦN