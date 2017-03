Khởi tố kẻ chặt phá 4 cây gỗ pơ mu

(PLO)- Ngày 12-10, cơ quan Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Vi Văn Hoài (27 tuổi, trú bản Hủa Mương, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.