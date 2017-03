Khởi tố kẻ giết người bằng súng hơi

Theo Thượng tá Oanh, sáng 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án giết người đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi) ở xã Định An, huyện Trà Cú (Trà Vinh) trong vụ dùng súng hơi bắn chết anh Nguyễn Văn Hòn tại xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng vào tối 28/10.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định tạm giam thêm hai thanh niên liên quan đến vụ giết người này là Phạm Hoàng Nam (22 tuổi) và Hồng Châu Trung (20 tuổi) cùng ngụ tại xã An Thạnh Nhì (Cù Lao Dung, Sóc Trăng).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận người trực tiếp bắn chết anh Nguyễn Văn Hòn là Nguyễn Văn Toàn và khẩu súng hơi được Toàn lấy từ nhà của Trung sau đó Toàn rủ Trung và Nam cùng đi gây án.

Trước khi gây án, Toàn và Nam đã cùng nhau uống rượu. Trên đường về Toàn kêu Nam ép xe máy của hai thanh niên là Nguyễn Phong Em và Trần Văn Hải vào lề đường rồi Nam dùng mã tấu chém Hải và cắt chảy máu tai Phong Em.

Từ mâu thuẫn này, Hải đã gọi điện cho anh Hòn đến can thiệp nên đã bị Toàn bắn chết. Đối tượng trực tiếp gây án sau đó đã ra đầu thú.

Theo tên Toàn, trước khi bị bắn chết, anh Hòn đã dùng cây rượt đánh Toàn nên bị Toàn dùng súng hơi bắn lại.

Theo TTXVN