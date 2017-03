Khởi tố kẻ lập trang web “đen” truyền bá văn hóa đồi trụy

(PLO)- Chiều ngày 26-3, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Thảo (SN 1991), ngụ ở khu tái định cư Tạnh Xá, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.