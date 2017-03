Khởi tố kẻ say rượu chém chết em

Trước đó, chiều 28 tháng Chạp (tức ngày 8-2), Bảy mời bạn bè, anh em đến gia đình ăn tiệc vui uống rượu tất niên. Sau khi uống nhiều rượu, Bảy rút dao trong nhà bếp chém em Sao Thị Năng (chín tuổi, em gái út của Bảy). Mặc dù mọi người can ngăn và đưa em Năng đi cấp cứu nhưng do vết chém quá nặng nên em Năng đã tử vong. Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Bảy ngay sau khi xảy ra vụ án trên. Sau khi tỉnh rượu, Bảy mới biết mình đã tước đi mạng sống của em gái.

Được biết Bảy vừa trở về quê nhà sau ba năm đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Đ.LAM