Khởi tố kẻ trộm chó dùng kiếm chém người để bỏ chạy

(PLO)- Ngày 8-8, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Ngô Đắc Công (21 tuổi, trú xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về tội trộm cắp tài sản.