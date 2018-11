Khởi tố, khám xét nhà Phó chủ tịch TP Nha Trang Lê Huy Toàn

Ngày 28-11, ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, bị khởi tố với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh khám nơi ở và nơi làm việc của ông Toàn vào sáng 28-11. Ông Toàn cũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.



Ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Ông Toàn bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long. Hiện nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Mai Hương - cán bộ Ủy ban MTTQVN TP Nha Trang, nguyên chủ tịch UBND phường Phước Long, TP Nha Trang và ông Nguyễn Đức Cường - cán bộ địa chính phường Phước Long - để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngày 2-10-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", sau đó khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Khánh Hùng. Tiến hành khám xét chỗ ở đối tượng này, cơ quan công an đã thu nhiều giấy tờ sổ sách, hồ sơ giả để "chạy" đất dự án, một số đối tượng trong Tổ công tác giúp việc của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Nha Trang trong dự án khu đô thị Hoàng Long (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất U.P.G.C làm chủ đầu tư) cũng dính líu.

Tiếp đó, ngày 21-12-2017, Cơ quan CSĐT ban hành quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác", khởi tố bắt tạm giam 2 người là Đỗ Thế Vinh (trú Phước Long, Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Khánh (trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) là nhân viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Địa chất U.P.G.C.

Sau khi vụ án được khởi tố, UBND TP Nha Trang đã ban hành các văn bản hủy 49 quyết định cấp đất tái định cư của các đối tượng sử dụng hồ sơ giả.

Trong vụ việc này, vai trò của cán bộ địa chính và lãnh đạo phường Phước Long là ký xác nhận, hợp thức các hồ sơ giả để các hồ sơ này đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo Báo Người Lao Động