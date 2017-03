Khởi tố một đại gia thủy sản đất Cần Thơ

Chiều 19/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hồng Quân (SN 1949), trú tại phường An Thới, (quận Bình Thủy), nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Khang về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó GĐ Công ty TNHH An Khang (con gái ông Quân) lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam - Khu vực Cần Thơ - Hậu Giang.

Công ty TNHH An Khang tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, có có các đồng phạm đã bị khởi tố là Nguyễn Văn Thuận và Hồ Thanh Bình có vai trò đắc lực đối với Nguyễn Hồng Quân thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ ngân hàng.

Trước đó, ngày 8/9, tại Công ty TNHH An Khang cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thanh Phong và Hồ Thanh Bình về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 500 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, như VietNamNet đã đưa tin, Công an TP. Cần Thơ có quyết định khởi tố 4 bị can gồm: bà Trần Thị Phương (53 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh KCN Trà Nóc; Võ Văn Phi (32 tuổi), nguyên trưởng phòng khách hàng và Nguyễn Hoài Phương (27 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra Trần Việt Hải (32 tuổi), nguyên phó giám đốc VietinBank - Chi nhánh KCN Trà Nóc cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác nhận, quá trình làm thủ tục vay vốn cho Công ty TNHH An Khang, tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn vay vốn, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm các quy định cho vay tín dụng, để Công ty TNHH An Khang làm giả nhiều chứng từ, chiết khấu nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Theo Quốc Huy (VNN)