Khởi tố người gia công áo Việt Tiến giả

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết ngày 20-11-2013, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Bình Định phát hiện, thu giữ tại cơ sở may mặc của Lê Thanh Tồn (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) 892 áo sơ mi chưa hoàn chỉnh gắn nhãn hiệu Việt Tiến, hơn trên 3.000 bộ phận áo sơ mi, 480 cái nhãn hiệu Việt Tiến.

Số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu làm giả mạo nhãn hiệu. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4-2013, Tồn đã nhận gia công lô hàng hơn 1.600 áo sơ mi gắn nhãn hiệu Việt Tiến giả cho một người ở TP.HCM với giá 13.500 đồng/cái.



Tồn nhận vải đã cắt thành áo cùng nhãn hiệu giả, logo, các chi tiết khác từ TP.HCM gửi ra rồi may lại thành áo, hoàn chỉnh sản phẩm, sau đó chuyển trở lại cho chủ hàng. Ngoài ra, Lê Thanh Tồn còn khai nhận trong tháng 10-2013 cũng nhận may gia công lô hàng 206 áo sơ mi giả nhãn hiệu Việt Tiến cho một người khác. Được biết, cơ sở may mặc của Tồn có năm người trực tiếp gia công các lô hàng giả trên.

T.LỘC