Khởi tố nguyên chủ tịch TP Vũng Tàu

Nguyên bí thư BR-VT từng đề nghị xử lý hành chính Liên quan đến vụ án trên, ngày 29-12-2014, ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT (hiện đã nghỉ hưu), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký công văn gửi Bộ Công an đề nghị xem xét xử lý về mặt hành chính đối với các cán bộ sai phạm. Công văn trên nêu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Hồ Văn Niên (phó chủ tịch UBND tỉnh), ông Phan Hòa Bình và ông Trương Văn Trí đã có sai sót trong thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật đối với hai dự án mà Bộ Công an chỉ ra sai phạm. “Bản thân các đồng chí cũng đã nhận thức sâu sắc về những sai sót này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị đồng chí bộ trưởng Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C48) quan tâm xem xét xử lý vụ việc có lý, có tình, cân nhắc nhiều mặt, chiếu cố đến nhân thân… để xem xét xử lý về mặt hành chính” - công văn bày tỏ. Một nguồn tin khác từ Bộ Công an cho biết từ tháng 2-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C48) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. C48 cũng có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các ông Hồ Văn Niên, Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi lừa đảo, làm thất thu nghiêm trọng tiền thuế của Nhà nước…