Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Cảng Vũng Rô

(PLO)- Ngày 25-3, một nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Minh Dũng (46 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô- thuộc sở hữu UBND tỉnh Phú Yên) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời cấm bị can Dũng đi khỏi nơi cư trú.