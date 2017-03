Khởi tố nhiều bị can liên quan đến tiêu cực đất đai

Trong số những người bị khởi tố lần này có nguyên Bí thư xã và nguyên Trưởng công an xã Hải Bối, cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Được biết, cũng liên quan đến vụ án này, tháng 10-2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an đã khởi tố hình sự vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. C37 đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 nghi can về hành vi trên gồm Nguyễn Quốc Sơn (Chủ tịch UBND xã Hải Bối), Lê Hữu Suốt (nguyên cán bộ địa chính xã) và Vũ Yến Sơn (Phó phòng chuẩn bị mặt bằng thuộc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội).

Theo điều tra của Bộ Công an, các bị can Nguyễn Quốc Sơn, Lê Hữu Suốt và Vũ Yến Sơn là người có chức vụ quyền hạn trong việc thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì. Trong quá trình thực hiện, các bị can này đã làm trái quy định của nhà nước, nhận tiền của các hộ dân được đền bù về đất.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện một số người có chức vụ quyền hạn liên quan đến vụ việc trên đã có hành vi làm trái nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ nên cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can này để tiếp tục điều tra làm rõ.

