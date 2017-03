Khởi tố nữ sinh lớp 9 giết bạn, phi tang xác xuống ao

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Ngay sau khi thu thập đủ căn cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Giang (SN 1997), ở thôn Phù Bãi - Thắng Lợi - Văn Giang - Hưng Yên về tội Giết người khi ra tay sát hại bạn cùng lớp là Đặng Thị Thuỳ (SN 1997), trú tại thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang.

Ao làng nơi vụ án mạng xảy ra

Trước đó, sự việc xảy ra từ khoảng 7h ngày 11/5, khi Thùy đang ở nhà thì Giang đến rủ đi ăn kem. Sau đó, không thấy Thùy về, cả gia đình lo lắng đổ xô đi tìm nhưng không có thông tin gì của Thùy. Chỉ đến chiều ngày hôm sau (12/5), thi thể em Thùy nổi tại ao làng cách nhà vài trăm mét, cả gia đình mới biết Thùy đã bị sát hại

Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Giang,Thùy và Ngoan vốn học cùng lớp và chơi thân với nhau. Thấy Nguyễn Thị Giang đối xử con gái trên mức "bình thường" nên bố mẹ Thùy cấm con mình tiếp xúc với Giang.

Em Đặng Thị Thuỳ bị sát hại khiến gia đình bàng hoàng đau đớn

Ngày 11/5, Giang và Thùy đến rủ Ngoan đi ăn kem nhưng Ngoan từ chối nên Thùy lên xe đạp định bỏ về thì bị Giang lôi mạnh khiến cả hai ngã xuống ao làng Phù Đình. Tại đây, Giang đã sát hại Thuỳ, phi tang xác cùng xe của Thuỳ xuống ao.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)