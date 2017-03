Khởi tố “quái xế” vi phạm giao thông, vác dao dọa chém công an

Đối tượng Trần Văn Hải bỏ chạy khi bị công an khống chế, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 29/9, trong lúc CSGT Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự tết Trung thu, phát hiện Trần Văn Hải điều khiển xe mô tô BKS 76HM-2000 vi phạm giao thông với 6 lỗi gồm: điều khiển xe máy vượt quá nồng độ cồn cho phép, không đội mũ bảo hiểm, không giấy chứng nhận đăng ký xe, không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe mô tô, không còi, không đèn tín hiệu.

Khi lực lượng CSGT đang tiến hành nhắc nhở, lập biên bản thì Trần Văn Hải có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và hành hung lực lượng CSGT đang thi hành công vụ. Lúc này phóng viên Thành Sự - Truyền hình an ninh Quảng Ngãi đã có mặt ghi nhận vụ việc đã bị Hải cùng một số đối tượng khác hù dọa, lăng mạ.

Đối tượng Trần Văn Hải

Tiếp đó, tên Hải xông vào nhà của ông Vy Để (ngụ ở tổ dân phố Phú Bình Đông) lấy 1 con dao ra hăm doạ và xông vào đuổi ví chém phóng viên Thành Sự và CSGT Lê Văn Đông. Rất may, lực lượng công an không bị thương tích do tên Hải hành hung.

Khi bị Công an huyện Nghĩa Hành khống chế, bắt giữ và thu giữ hung khí về cơ quan điều tra, đối tượng Trần Văn Hải nhiều lần khai nhận gian dối nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Theo Hồng Long (Dân trí)