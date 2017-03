Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với lái xe khách gây tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn cùng với hai người khác.