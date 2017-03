Khởi tố tài xế ô tô trong vụ tai nạn đường sắt làm 4 người chết

Công an huyện Tư Nghĩa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Văn Hà (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ngày 8-2, Công an huyện Tư Nghĩa sẽ cử cán bộ ra Đà Nẵng để kiểm tra sức khỏe tài xế Hà trước khi thực hiện lệnh bắt.

Trưa 1-2, trên tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt thuộc tỉnh lộ 628, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, ô tô do tài xế Hà điều khiển đã bị tàu Thống Nhất TN3 tông trực diện làm bốn người chết, ba người bị thương nặng. Nguyên nhân do tài xế Hà khi qua đường ngang đã thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn báo, chuông báo.

LUẬN NGỮ