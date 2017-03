Khởi tố tài xế taxi chèn ô tô qua người trung úy công an

Ảnh minh họa.

Hôm nay (9/6), Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Mạnh Toàn (36 tuổi, trú phường Vàng Danh, TP Uông Bí) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ).

Trước đó vào sáng 6/6, khi thực hiện việc tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vàng Danh phát hiện xe taxi BKS 14A-09313 do Toàn điều khiển, đỗ sai quy định.

Khi tổ công tác để nghị kiểm tra giấy tờ, Toàn đã không chấp hành. Thay vào đó, đối tượng này đâm thẳng xe vào trung úy Đặng Ngọc Thành và thượng sĩ Dương Thanh Tùng. Thượng sĩ Tùng kịp thời tránh thoát, còn trung úy Thành bị chiếc xe taxi tông thẳng vào người.

Cú đâm khiến trung úy Thành ngã xuống đường và bị bánh xe taxi chèn qua bụng và đùi. Lực lượng công an với sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ tài xế taxi giao cho Công an TP Uông Bí xử lý theo thẩm quyền, đồng thời đưa cảnh sát bị thương đi cấp cứu.

Trung úy Thành được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Uông Bí trong tình trạng vỡ hộp sọ, gãy đùi, đa chấn thương vùng bụng ngực. Sau khi sơ cứu, trung úy Thành được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật. Hiện cán bộ công an này đã qua cơn nguy kịch.