Khởi tố thêm 6 bị can trong đường dây sản xuất 100kg ma túy đá

(PLO) -Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát ĐTTP về ma túy vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 6 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây sản xuất trái phép 100 kg ma túy đá đã được xét xử ngày 12-8-2013.