Khởi tố thêm hai cán bộ phòng quản lý đô thị

(PL)- Sáng 31-10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố hai bị can Nguyễn Khắc Bình (Phó phòng Quản lý đô thị TP Vinh), Trương Đắc Đức (cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Vinh) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữa tháng 2-2011, nguyên giám đốc Trung tâm Lao động xã hội TP Vinh, ông Đậu Văn Minh, đã điều hai cán bộ của trung tâm và năm học viên đang cai nghiện đi xây nhà cho anh ông. Khi lợp tôn, điện cao thế từ trên mái nhà phóng xuống làm học viên Võ Đình Dũng ngã xuống sàn, bỏng phải cắt cụt hai chân, chấn thương sọ não, còn anh Đậu Sỹ Huệ (cán bộ trung tâm) chết tại chỗ. Đường dây điện 35 kV chạy qua nhà anh ông Minh chỉ cao 7 m nhưng UBND TP Vinh đã cấp phép cho công trình nhà cao tới 6,2 m. Kiểm tra hồ sơ, công an thấy ông Đức là người xem xét hồ sơ xin cấp phép xây dựng rồi tham mưu cho Bình thẩm định, ký nháy trong văn bản trình UBND TP Vinh cấp phép xây nhà nên đã khởi tố hai người này. Trước đó, ông Minh đã bị khởi tố tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Đ.LAM