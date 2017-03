Khởi tố thợ chụp ảnh làm trên 700 bằng giả

Theo cơ quan công an, Hoàng đã nhận làm bằng giả các loại cho nhiều người có nhu cầu. Lần gần nhất vào ngày 15-3, Hoàng đang giao giấy phép lái xe giả và nhận tiền của một khách hàng ở xã Lương Hòa (huyện Châu Thành) thì bị các trinh sát bắt giữ cùng 16 giấy tờ giả các loại. Khám xét tại nhà riêng của Hoàng, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm máy vi tính, máy scan, máy in màu, nhiều phôi giấy phép, chứng chỉ và 12 chứng minh nhân dân của khách hàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như trên và cho biết từ năm 2011 đến nay đã thực hiện trên 700 văn bằng giả các loại cho nhiều người có nhu cầu với giá mỗi bằng 200.000-800.000 đồng. Tuy tự làm bằng giả tại nhà riêng nhưng để tạo lòng tin cho khách hàng, Hoàng bịa ra chuyện móc nối với cơ quan chức năng làm bằng chất lượng. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Hoàng mở một phòng riêng khóa chặt cửa để thực hiện hành vi phạm pháp từ 20g trở đi và thuê người giao nhận “hàng” hẳn hoi.

Theo SƠN BÌNH (TTO)