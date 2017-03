Khởi tố vụ án “cố ý làm trái” tại trạm cân Dầu Giây

Trước đó, theo kết luận của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), các đơn vị: chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án đều có những sai sót dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo.

Trạm cân Dầu Giây mới ra đời hơn một năm nhưng đã để lại nhiều tai tiếng - Ảnh: H.K.

Theo kết luận kiểm tra của Bộ GTVT, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Khu quản lý đường bộ 7. Cụ thể, trong quá trình sơ tuyển chấm thầu và thực hiện đầu tư, Khu quản lý đường bộ 7 cho phép Công ty cổ phần công nghệ tự động Trí Việt (Công ty Trí Việt) chuyển nhượng (còn gọi bán thầu) 23% hợp đồng giá trị thực hiện của thầu chính cho Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 711 khi chưa được người quyết định đầu tư (Bộ GTVT) cho phép.



Dù công trình không đảm bảo đúng yêu cầu các thông số kỹ thuật, Khu quản lý đường bộ 7 vẫn tiến hành nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng và nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu. Trong quá trình khảo sát, thiết kế và thi công, Khu quản lý đường bộ 7 cũng bộc lộ nhiều sai sót dẫn đến việc lựa chọn địa điểm đặt trạm cân bất hợp lý, chất lượng công trình không được đảm bảo.

Đặt trạm không đúng chỗ

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, hiện có 16 tuyến đường tỉnh và huyện né trạm cân. Để xử lý xe né trạm cân, lực lượng CSGT và thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai lập nhiều chốt kiểm tra nhưng điều trở ngại là không thể duy trì do không đủ lực lượng. Chính vì đặt không đúng chỗ nên theo ông Nguyễn Văn Điệp - thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, xe trốn trạm cân đã làm khoảng 50km đường tỉnh, đường địa phương bị hư hỏng nặng nề. Ước tính kinh phí sửa chữa tái lập mặt đường cần khoảng 70 tỉ đồng.

Trong quá trình thực dự án, đơn vị tư vấn giám sát (Công ty tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ - Trường ĐH GTVT TP.HCM) cho phép nhà thầu thi công bêtông ximăng khu vực cân động trong điều kiện thời tiết xấu (mưa to) là một trong những nguyên nhân dẫn đến tấm bêtông ximăng nứt bể, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị giám sát còn lần lượt nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục chưa đúng với yêu cầu các thông số kỹ thuật. Khi nghiệm thu thanh toán, mặc dù hồ sơ thiếu một số thủ tục nhưng đơn vị tư vấn giám sát vẫn cho qua. Trong quá trình thi công, đơn vị này không đưa ra quy trình giám sát, kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của hệ thống cân động, thiếu quy trình đánh giá sai số và hiệu chuẩn cân động, dẫn đến hệ thống cân động liên tục chập chờn.



Đơn vị tư vấn quản lý dự án là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ GTVT (Trường ĐH GTVT TP.HCM) bố trí thành viên tham gia quản lý dự án không đảm bảo năng lực chuyên môn. Đặc biệt, tổ chuyên gia xét thầu chưa xem xét sự tuân thủ của hồ sơ dự sơ tuyển so với hồ sơ mời sơ tuyển.



Đối với nhà thầu (Công ty Trí Việt), Bộ GTVT đưa ra chín yêu cầu cần bổ sung và rút kinh nghiệm trong quá trình bảo hành, bảo trì hệ thống. Trong đó, Bộ GTVT đề nghị điều chỉnh triệt để hệ thống thiết bị, cung cấp cho chủ đầu tư đầy đủ dữ liệu quản lý, quy trình hiệu chuẩn cần phù hợp với yêu cầu của báo cáo kỹ thuật đã được phê duyệt, thường xuyên kiểm tra, đánh giá độ chính xác của hệ thống...



* Ngày 2-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ “thiết bị lạ” tại trạm cân Dầu Giây. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét việc “thiết bị lạ” có ảnh hưởng gì đến hệ thống trạm cân và mức độ thiệt hại (nếu có) để làm cơ sở điều tra, xử lý. Đầu tháng 1-2010, trong khi hệ thống cân động tại trạm cân Dầu Giây liên tục bị lỗi kỹ thuật thì các cơ quan chức năng phát hiện một “thiết bị lạ” được ai đó đấu nối vào tủ thiết bị của trạm cân Dầu Giây.





Theo HOÀNG KHƯƠNG (Tuổi Trẻ)