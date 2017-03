Khởi tố vụ án giết voọc ở Vườn quốc gia Cát Tiên

(PL)- Ngày 8-10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi can là Phan Văn Thuận Anh, Huỳnh Văn Cu (cùng ngụ ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.

Theo điều tra, ngày 15-9, hai người này đã vào Vườn quốc gia Cát Tiên, dùng súng tự chế bắn chết con voọc nặng 2,7 kg để đem đi tiêu thụ. Thời điểm bị phát hiện, con voọc trên đã bị róc thịt, chuẩn bị sấy khô. Theo nghi vấn ban đầu của cơ quan chức năng, con voọc bị sát hại là loài voọc chà vá chân đen nằm trong Sách đỏ được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện tại, cơ quan điều tra đã lấy mẫu thịt của con voọc để giám định loài, phục vụ công tác điều tra. DUY ĐÔNG