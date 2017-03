Khởi tố vụ án liên quan báo Người Cao Tuổi

Chiều 9-2, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho hay Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến báo Người Cao Tuổi.

Theo đó, ngày 6-2, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhận được Công văn số 22/BTTTT-ĐTT ngày 5-2 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) kèm theo tài liệu về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại báo Người Cao Tuổi đề nghị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu thấy hành vi viết, biên tập và đăng tải các bài viết trên báo Người Cao Tuổi có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Xác định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 9-2, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương khác, quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.





Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi họp báo sáng 9-2. Ảnh: V.THỊNH

Sáng cùng ngày, Bộ TT&TT đã họp báo thông báo kết luận thanh tra đột xuất với báo Người Cao Tuổi. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết sau hai tháng thanh tra (từ 7-11-2014 đến 7-1-2015), tổ công tác đã phát hiện nhiều vi phạm. Cũng theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bộ TT&TT đã mời đại diện báo Người Cao Tuổi và cơ quan chủ quản của báo này là Hội Người cao tuổi Việt Nam nhưng cả hai đơn vị này đều không có người đến dự.

Theo kết luận thanh tra trên, báo in của báo Người Cao Tuổi đã đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí. Kết luận này cũng cho hay báo Người Cao Tuổi cũng đã đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Ngoài ra, báo còn đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Từ kết luận kể trên, Bộ TT&TT đã đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam (cơ quan chủ quản báo Người Cao Tuổi) cách chức tổng biên tập báo Người Cao Tuổi với ông Kim Quốc Hoa.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng tải 11 bài có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đưa ra biện pháp xử lý vi phạm hành chính báo Người Cao Tuổi áp dụng với hàng loạt vi phạm khác.