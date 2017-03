Khởi tố vụ án lộ mật giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Sẽ sớm điều tra vụ án làm lộ bí mật Chiều 8-1, ngay sau khi tòa tuyên án với các bị cáo và công bố quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, trả lời Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết quy trình xử lý tiếp theo: “Sau phiên tòa, TAND TP Hà Nội sẽ chuyển quyết định khởi tố vụ án này cho VKSND TP Hà Nội. VKSND TP Hà Nội sẽ chuyển VKSND Tối cao để chúng tôi kiểm sát xem việc ra quyết định khởi tố này có đủ căn cứ pháp lý không. Sau đó sẽ chuyển cơ quan điều tra theo quy định”. “Nhưng chỉ điều tra phần làm lộ bí mật thôi. Còn lời khai của Dương Chí Dũng và các bị cáo về việc đưa tiền, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố, điều tra trong vụ án khác” - ông giải thích thêm. Cũng trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau phiên tòa, một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, Ban Nội chính với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi rất sát sao. Câu hỏi đặt ra là trong quá trình xét xử có cả lời khai, tố cáo về việc làm lộ bí mật khiến Dương Chí Dũng bỏ trốn và việc Dương Chí Dũng đưa tiền cho một số người bên Bộ Công an thì tại sao lại chỉ khởi tố hành vi làm lộ bí mật? Vị lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho rằng hành vi làm lộ bí mật là rõ nhất, đủ cơ sở để khởi tố điều tra. Còn các lời khai về đưa - nhận hối lộ thì mới chỉ từ một phía, cần xác minh thêm. Vì vậy, trong quá trình điều tra vụ án làm lộ bí mật mà làm bật ra các chứng cứ chứng minh việc đưa - nhận tiền thì lúc đó khởi tố bổ sung cũng chưa muộn. l Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 8-1-2014, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết: Trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo về việc một cán bộ cao cấp ngành công an đã tiết lộ thông tin về vụ án và khuyên Dũng bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra đã báo cáo kịp thời. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo báo cáo với cấp có thẩm quyền và khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra nên chưa đủ căn cứ kết luận. Đối với những thông tin từ lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa có liên quan đến một số cán bộ công an và cá nhân khác, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. NGHĨA NHÂN - PV