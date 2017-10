Khởi tố vụ án phá trắng 21 ha rừng phòng hộ ở Bình Định

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết chiều 9-10 hạt này đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

“Chúng tôi đang làm thủ tục để VKSND huyện Hoài Ân phê chuẩn và chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền” - ông Hòa thông tin.

Cùng ngày, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp-nông thôn tỉnh Bình Định cho biết kết quả giám định thiệt hại do đơn vị này thực hiện cho thấy có đến hơn 21 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 108, xã Đắk Mang bị triệt phá, phát trắng. Trong đó có 20 ha là đất có rừng, còn lại đất chưa có rừng. Toàn bộ diện tích rừng bị phá thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân.



Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 80 ha rừng ở tỉnh Bình Định đã bị xóa sổ. Ảnh: NL

Tại cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội quý III-2017 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức chiều 9-10, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay bước đầu các cơ quan chức năng xác định người dân địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số đã phát trắng diện tích rừng trên để lấy đất trồng rừng kinh tế.

“UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng này. Đối với các cán bộ liên quan khác, các cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét xử lý kỷ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật thích hợp tùy theo mức độ” - ông Dũng nói.



Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về tiến độ điều tra vụ phá trắng gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở huyện An Lão. Ảnh: NL

Ngoài hai người dân là Nguyễn Văn Ri, Phan Dễ (đều ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi hủy hoại rừng, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tập trung làm rõ những người chủ mưu của vụ phá rừng quy mô lớn này. “Tôi đã trực tiếp yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tập trung điều tra, bằng mọi giá phải xác định chủ mưu của vụ phá rừng này, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Không ai có thể cản trở hay can thiệp vào quá trình điều tra vụ án phá rừng nghiêm trọng này. Nếu không xác định được chủ mưu vụ phá rừng này thì đây là thất bại của các cơ quan công quyền, quản lý nhà nước, cơ quan điều tra” - ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.