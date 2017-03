Khởi tố vụ án thảm sát 4 người ở Yên Bái

Trước đó ngày 12-8 người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ án mạng làm chết 4 người tại thôn 12 xã Lam Giang. Hiện Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy lung nghi can số một là Đặng Văn Hùng (SN 1989), được cho là kẻ đã nhẫn tâm giết hại các nạn nhân.



Nghi can Đặng Văn Hùng - Ảnh do công an cung cấp

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, rất nhiều khả năng hiện nay Hùng vẫn đang lẩn trốn trong rừng. Do vậy công tác truy bắt vẫn được triển khai tăng cường. Tất cả các nẻo đường đều được lực lượng công an phong tỏa, chốt chặn.

Trước đó, Đặng Văn Hùng do có mâu thuẫn tranh chấp đất với gia đình các nạn nhân, nên đã ra tay chém chết vợ chồng anh Long chị Hoa ngay tại rẫy. Tiếp đó, Hùng vào lán sát hại bé Tuyền lúc này đang ngủ.

Trên đường bỏ trốn khỏi hiện trường, Hùng gặp và giết luôn chị Hòa, là em gái chị Hoa. Trước khi tắt thở chị Hoa đã điện thoại được cho người thân và tố cáo tên của hung thủ.