Khởi tố vụ án trụ bê tông đổ khiến hai mẹ con chết thảm

Thượng tá Trần Quốc Trung (trưởng công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết, liên quan đến cái chết của hai mẹ con chị Phạm Thị Bích Hạnh (39 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long), cơ quan này đã khởi tố vụ án “cản trở giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo ông Trung, từ việc khởi tố này, các cơ quan bảo vệ pháp luật của quận sẽ nhanh chóng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Năm 2005, trụ bêtông này được công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 (TP Cần Thơ) đóng xuống sông trong quá trình thử tải để xây dựng cầu Bình Thủy 2, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được nhổ lên bờ.



Trụ bê tông nằm cạnh trụ sắt bất ngờ đổ vào chiếc ghe

khiến 2 mẹ con thiệt mạng. Ảnh: Thiên Phước. Trụ bê tông nằm cạnh trụ sắt bất ngờ đổ vào chiếc ghekhiến 2 mẹ con thiệt mạng. Ảnh: Thiên Phước.

Ông Lê Hoàng Nam (Bí thư Quận ủy Bình Thủy) cho rằng đã nhiều lần đề nghị đơn vị trên nhổ trụ bê tông lên để tạo thông thoáng cho sông Bình Thủy nhưng họ không có động thái gì nên mới xảy ra tai nạn đau lòng.

Qua xác minh của cơ quan công an, hơn một năm trước thanh tra giao thông liên ngành đã phát hiện, lập biên bản công ty 586 về việc để trụ bê tông cản trở giao thông đường thủy, không gắn biển báo, không có đèn báo hiệu gây nguy hiểm cho người dân qua lại. Sau đó hồ sơ được giao cho Phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nhưng trụ bêtông này vẫn bị “ngâm”.

Từ việc làm tắc trách này, đêm 15/5, anh Dương Đắc Thắng chở vợ con trên ghe lưu thông từ hướng phường Bình Thủy về phường Long Hòa đã bị trụ bêtông giữa sông ngã, đè trúng vợ anh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chiếc ghe chao đảo rồi chìm nghỉm. Anh Thắng lặn ngụp trong bóng đêm tìm vợ con nhưng cháu Hằng (10 tuổi) bị nước cuốn mất, còn vợ anh bị trụ bêtông đè vỡ ngực chìm theo chiếc ghe đến gần nửa đêm mới vớt được xác.

Theo Thiên Phước (VNE)