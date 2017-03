Khởi tố vụ bắt cóc con tin đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Khanh (ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) dùng xe gắn máy đưa cháu gái Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) đi học.



Khi ông Khanh đi đến lộ Bốn Tổng Một Ngàn (thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai) thì bất ngờ bị ôtô bảy chỗ ép sát vào lề. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Khanh bất ngờ bị các đối tượng lạ mặt lao từ ôtô xuống đánh tới tấp.



Sau khi gây thương tích cho ông Khanh, các đối tượng này cướp điện thoại, chìa khóa xe ông Khanh và bắt cháu Duy lên xe rồi bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng gọi điện thoại đòi chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (mẹ của Duy) phải đưa 1 tỷ đồng và đón taxi lên Bình Dương chuộc con.



Nhận được tin báo, Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhóm bắt cóc đi về Thành phố Hồ Chí Minh nên đã báo cáo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an hỗ trợ phá án.



Đến sáng 23/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã giải cứu an toàn cháu Duy khi đang bị giam lỏng tại khách sạn Thành Đạt 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).



Tại cơ quan công an, năm đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo điều tra ban đầu, Kim Chi ở cạnh nhà cháu Duy nên biết được việc gia đình mới có tiền do bán đất. Cần tiền ăn chơi, trả nợ nên Chi bàn với Hải, Luân, Hồ bắt cóc cháu Duy để tống tiền.



Công an thành phố Cần Thơ đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và 8 cá nhân đã điều tra, triệt phá nhanh vụ án bắt cóc tống tiền./.