Khởi tố vụ chặt gần 700 m3 gỗ pơ mu vườn quốc gia

Từ tháng 10-2012 đến tháng 3-2013, tại tiểu khu 198 (xã Hương Quang) và tiểu khu 204 (xã Hòa Hải) thuộc lâm phần Vườn quốc gia Vũ Quang, 464 cây gỗ pơ mu (khối lượng gần 700 m3 gỗ tròn) đã bị chặt phá trái phép. Tại hiện trường có gần 400 m3 gỗ chưa kịp tẩu tán.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an tỉnh vào cuộc quyết liệt. Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định thành lập Ban chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng ban. Bước đầu ban chuyên án đã làm rõ những người liên quan và triệu tập lấy lời khai. Đối tượng đứng ra thuê người chặt phá là một chủ đầu nậu trú huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và những người trực tiếp chặt phá được xác định ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Đ.LAM