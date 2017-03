Khởi tố vụ chặt phá rừng pơmu tại VQG Vũ Quang

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2012, tại Tiểu khu 198+204 do Trạm Kiểm lâm Hòa Hải và Trạm Kiểm lâm Sao La (thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang) quản lý bảo vệ, đã xảy ra vụ chặt hạ hàng chục hécta rừng, với 464 cây pơmu, gần 700m3 gỗ; trong đó hơn 310m3 gỗ đã bị lâm tặc đưa ra khỏi rừng.



Tính bình quân, cứ 1ha rừng ở đây có tám cây gỗ pơmu bị chặt hạ, chưa kể các loại cây gỗ khác.



Xác định đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc quyết liệt. Sau một thời gian điều tra, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng liên quan và triệu tập lấy lời khai.



Cơ quan điều tra đã xác minh được kẻ đứng ra thuê người chặt phá rừng pơmu ở Vườn Quốc gia Vũ Quang là một chủ đầu nậu trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh); các đối tượng trực tiếp chặt phá là người ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).



Liên quan đến vụ chặt phá rừng nghiêm trọng này, trước đó Vườn quốc gia Vũ Quang đã xem xét kỷ luật đối với sáu người là kiểm lâm viên của hai Trạm Kiểm lâm Hòa Hải và Sao La; đồng thời cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải đối với ông Nguyễn Đình Lê và khiển trách trước toàn đơn vị đối với ông Nguyễn Phi Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng tại gốc gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành công việc của đơn vị để xảy ra vụ chặt phá rừng pơmu.





Theo Công Tường (TTXVN)