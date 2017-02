Khởi tố vụ chém nhau như phim trên đường phố Biên Hòa

Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí chém nhau như phim xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (đoạn qua khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), chiều 16-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra làm rõ.



Một nghi can trong vụ việc đang bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 20 giờ 50 ngày 11-2, trước nhà hàng Đồng Quê trên đường Võ Thị Sáu thuộc khu 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên (khoảng 20 người) dùng dao tự chế, tuýp sắt, gạch đá đánh và chém nhau.

Hậu quả, Lê Phú Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị chém một nhát rất nặng vào má. Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) gãy xương tay trái và dập nát xương bánh chè đầu gối. Cả Luận và Dương được cấp cứu tại BV quốc tế Đồng Nai, sau đó gia đình xin chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị.



Hung khi cơ quan công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CTV

Sau khi xảy ra vụ việc, truy xét nhanh, lực lượng chức năng bắt bốn nghi can để điều tra, xử lý gồm: Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi), Phan Văn Phúc (19 tuổi) và Trần Chí Thanh (18 tuổi, cả ba cùng ngụ ấp 3, xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Dương Vũ Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ bốn dao tự chế dài 70 cm, một tuýp sắt dài 80 cm, một ĐTDĐ, hai xe môtô BS: 60F1-998.62 và 60C1-553.35. Theo Công an TP Biên Hòa, tính đến thời điểm này đã tiến hành bắt giữ sáu nghi can trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt các nghi can liên quan, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 11-2, Nguyễn Chí Hiệp đến chơi tại quán Internet ở khu vực cổng 11, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì có bạn tên Phúc rủ lên quán bar ở đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) vui chơi. Sau đó, Hiệp cùng Phúc và năm thanh niên khác lên xe taxi bảy chỗ để đến quán bar. Trong số này, có người tên Thanh, Tí “não”, Bình “con”, Quân “lục” (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 20 giờ 50, khi nhóm của Hiệp đến gần cổng nhà hàng Đồng Quê (đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, phường Thống Nhất) thì Phúc đề nghị tài xế dừng taxi. Bảy người vừa xuống xe taxi thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu, kiếm xông đến tấn công tới tấp. Hiệp và những người trong nhóm vừa chống cự vừa bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an phường Thống Nhất cùng lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường can thiệp. Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, những người tham gia truy sát bỏ trốn.