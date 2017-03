Khởi tố vụ CSGT tông chết người

Về tai nạn làm hai bảo vệ dân phố (BVDP) tử vong tại chỗ, bảy người khác bị thương lúc 1 giờ 30 ngày 6-12 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), chiều 7-12, Đại tá Lê Tôi Sủng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết ngay trong ngày 6-12 công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra.

CSGT cởi trần khi chạy xe

Đến chiều 7-12, chính quyền địa phương cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho hai BVDP tử vong. Ba người bị thương đã được mổ, đang nằm điều trị tại BV Bà Rịa. Bốn BVDP bị thương khác sau khi cấp cứu đã được về nhà.

Anh Nguyễn Duy Tâm (30 tuổi, BVDP thị trấn Ngãi Giao) kể: “Hơn 1 giờ sáng 6-12, tôi và một anh khác chạy xe máy tới địa điểm hồ Núi Nhạn để chờ cùng anh em đi tuần tra. Vừa dừng xe, tắt máy và chưa kịp dựng xe thì tôi thấy ô tô từ bên kia đường chạy rất nhanh, lao thẳng vào khu vực 10 anh em BVDP, dân quân đang đứng cách tôi khoảng 2 m và cuốn tất cả đi. Theo phản xạ, tôi nhảy lùi ra sau nên may mắn không sao. Tôi thấy xe ô tô sau khi đâm vào các anh em thì lao vào cột điện lật ngửa. Lúc này các anh em bị thương văng ra nhiều góc. Tôi lo ô tô có thể bị nổ nên chạy tới, nhìn vào trong xem có ai trong xe để cứu ra. Tôi thấy đèn trong xe sáng, kính cửa vẫn kín và một thanh niên mặc quần jean, cởi trần chui từ phần cửa kính bên phía tài xế ra ngoài. Tôi phụ người này đứng dậy và thấy anh ta không bị thương, chỉ xây xát nhẹ. Tôi tiếp tục nhìn vào trong xe xem còn ai không nhưng không có ai khác nên tôi quay qua cứu giúp người bị nạn cùng một số anh em khác. Sau này tôi mới nghe nói người thanh niên đó là công an huyện Châu Đức”.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: KL





Xe dán giấy ưu tiên ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: KL

Phó trưởng Công an xã Láng Lớn, huyện Châu Đức thông tin: Đêm đó anh và các BVDP trên đường từ xã ra điểm tập trung để đi tuần tra. Khi ngang qua nhà một người dân cách hiện trường vụ tai nạn hơn 600 m thì anh ghé vào giải quyết công việc của gia đình người này. “Lúc tôi đang lập biên bản vụ việc ở gia đình người dân thì thấy một chiếc ô tô lao qua với tốc độ rất lớn, hướng về Ngãi Giao. Tôi linh tính chiếc xe sẽ lao xuống hồ nước nên vội vàng cùng anh em ra điểm tập kết. Tuy nhiên, khi chúng tôi chưa kịp tới nơi đã nghe tiếng va chạm lớn. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy anh em bị thương nằm ở nhiều nơi. Một thanh niên mặc quần jean, cởi trần chạy tới nói với tôi: “Tuân đây, Tuân đây, Tuân giao thông đây!” rồi nhờ gọi xe cấp cứu. Lúc này tôi nhận ra anh Phạm Hồng Tuân, công tác tại Đội CSGT huyện Châu Đức...” - anh này kể.

Em Nguyễn Thái Xuân Nam cho biết khi phó công an xã làm việc tại nhà, em cũng thấy chiếc ô tô chạy qua với tốc độ rất lớn, chỉ ít giây sau đã nghe tiếng rít và chạy ra xem…

Đang xem xét khởi tố bị can

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) cùng Phòng CSGT đường bộ (PC67), VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Tôi Sủng cho biết trong chiều 7-12, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo gửi Bộ Công an kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn nêu trên. Công an xác định người lái ô tô gây tai nạn là Thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức). Hiện Thượng úy Tuân đã ra trình diện. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can và đang xem xét kỹ các yếu tố kỹ thuật, tốc độ xe chạy, nguyên nhân xảy ra tai nạn… và sẽ xem xét tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc này.

Cũng trong chiều 7-12, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong tuần này, các cơ quan tố tụng sẽ họp, đánh giá các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án để xem xét khởi tố bị can.

Được biết trên kính chiếc BMW 29A- 410.86 mà ông Tuân gây tai nạn dán giấy ra vào sân bay Tân Sơn Nhất do một đơn vị quân đội cấp. Tuy nhiên, vì sao ông Tuân một mình điều khiển chiếc xe này cũng như lúc ông chạy xe có liên quan gì với công vụ hay không… cơ quan chức năng chưa thông tin.

TRÙNG KHÁNH