Không biết chủ xe bánh xích đè lên người dân

Do vậy Công ty Thành Trung không đưa bất cứ máy móc, thiết bị nào vào KCN này để thi công. “Công ty Thành Trung cũng không liên can gì đến vụ va chạm giữa người dân với người lái máy bánh xích” - đại diện công ty này nói.

Chánh văn phòng VSIP Hải Dương cũng xác nhận, Công ty Thành Trung chưa ký hợp đồng, chưa thi công ở KCN Cẩm Điền - Lương Điền do VSIP làm chủ đầu tư.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 10-7 trên mạng lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một người dân bị chèn dưới chiếc xe bánh xích. Sau đó, UBND tỉnh Hải Dương có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ nêu Công ty Thành Trung trên là nhà thầu thi công của KCN. Ngày 9-7, công ty này cho ô tô tải vào KCN đã gặp sự ngăn cản của người dân và Công an huyện Cẩm Giàng đã can thiệp. Nhưng sáng 10-7, một xe bánh xích của nhà thầu lại vào KCN và xảy ra va chạm với người dân và dẫn đến sự việc…

Ngày 21-7, PV liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương thì những người có trách nhiệm không lý giải được vì sao đưa tên một nhà thầu không liên quan để báo cáo cho Văn phòng Chính phủ. Trong khi đó, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết đã báo cáo sự việc cho công an tỉnh. Liên hệ công an tỉnh thì PV chưa nhận được câu trả lời.