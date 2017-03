(PL)- Tại Hà Nội sáng 21-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về kết quả công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công an năm 2015.

Đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá. Thủ tướng yêu cầu ngành công an không để bị động. “Kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá” - Thủ tướng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an có các biện pháp kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội. “Không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để oan, sai” - Thủ tướng nói. TX