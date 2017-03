‘Không chấp nhận xã hội đen ngông nghênh giữa TP Đà Nẵng’

Lo các dự án khu vực nhạy cảm Lo lắng trước việc người Trung Quốc núp bóng mua đất, ĐB Huỳnh Minh Chức (chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng) cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng kẽ hở của Luật Đầu tư trong việc góp vốn, mua cổ phần để sở hữu đất ven biển Đà Nẵng. ĐB Chức đề nghị : “Khi cấp phép đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài nên cân nhắc kỹ các khu vực nhạy cảm về an ninh quốc gia ở dọc tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân... Nên tranh thủ ý kiến các cơ quan có chức năng cùng tham gia thẩm định về môi trường, về an ninh quốc gia để thuận lợi trong phát triển kinh tế mà không ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng và an ninh” - Đại tá Chức bày tỏ quan ngại.