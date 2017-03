Khống chế hành khách nam 'quậy' sân bay Nội Bài

Nam thanh niên gây rối ở sân bay bị lực lượng an ninh khống chế. Ảnh: Otofun

Ông Hoàng Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài, cho biết cơ quan này đang phối hợp với đồn công an Nội Bài đưa hành khách nam có những hành động bất thường ở sân bay đi giám định để làm rõ có sử dụng ma túy không.

Khoảng 7g ngày 15-12, một thanh niên đi xe máy lên sảnh tầng 2 nhà ga Nội Bài. Khi bị nhân viên an ninh hàng không nhắc nhở đường lên sảnh tầng 2 chỉ dành cho ôtô, hành khách này đã thách thức và để xe máy lại, đi bộ vào quầy làm thủ tục ở khu vực đi quốc tế.

Do có vé đi đường bay nội địa nên hành khách trên được hướng dẫn sang quầy làm thủ tục bay nội địa nhưng người này không hợp tác, nhảy vào bên trong quầy thách thức, gào thét khiến các nữ nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Khi lực lượng an ninh hàng không can thiệp, nam hành khách bỏ chạy ra khỏi quầy, trèo lên băng tải hành lý. Đến lúc bị các nhân viên khống chế, người này nằm lăn ra sàn nhà, kêu đau bụng...

Lực lượng chức năng ở Cảng hàng không Nội Bài xác định nam hành khách có hành vi quậy phá bất thường trên là Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi) ở Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Người này có đăng ký chuyến bay đi Đà Nẵng của Vietnam Airlines trong sáng 15-12.

Sau khi xảy ra sự việc, Toàn đã bị Vietnam Airlines từ chối phục vụ đi Đà Nẵng. An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao Toàn cho đồn Công an Nội Bài để làm rõ lý do gây rối.