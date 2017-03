Khống chế, xử lý ngay việc xây dựng nhà siêu mỏng

“Đối với lô đất xây dựng nằm ở mặt tiền (sau khi mở đường) không đủ chuẩn theo Quyết định 135/2007 và Quyết định 45/2009 do UBND TP ban hành, cụ thể diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 m, đề nghị UBND quận, huyện phải khống chế và xử lý việc xây dựng theo các quy định đã được ban hành”. Đó là nội dung văn bản do Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) gửi các quận, huyện về việc triển khai công tác quản lý xây dựng công trình dọc các trục giao thông.

Sở QH&KT cho biết sau khi giải tỏa mở đường, dọc đại lộ Đông-Tây và một số tuyến giao thông quan trọng đang được xây dựng mới như xa lộ Hà Nội, đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài... đã xuất hiện nhiều căn nhà tạm, nhà siêu mỏng, xiên xéo, kém mỹ quan. Cạnh đó, có nhiều căn nhà cao tầng xây chen trong dãy phố có giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc cần nghiên cứu bảo tồn. Điều này ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị, gây khó khăn cho công tác chỉnh trang đô thị sau này. Từ đó, Sở QH&KT đề nghị UBND các quận, huyện có biện pháp quản lý, chấn chỉnh không để tình trạng trên tiếp diễn, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung định hướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan và quản lý công trình dọc các tuyến trên.

Hiện nay, Sở QH&KT đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định chưa phù hợp thực tế khi áp dụng cho dãy nhà liên kế có hình dạng không đều, chiều ngang nhà hẹp, nhà quá dài... Sở đề nghị các quận, huyện khi nghiên cứu lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cần xác định và thể hiện trên bản đồ quy hoạch khu vực kiến trúc cần bảo tồn và khu vực nhà liên kế để quản lý ngay. Với khu vực có giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc cần bảo tồn, trong khi chờ lập và phê duyệt thiết kế đô thị chỉ cho phép sửa chữa theo hiện trạng, trường hợp công trình hư hỏng buộc tháo dỡ để xây mới chỉ được xây dựng, sửa chữa lại theo nguyên trạng. Khu vực nhà liên kế hiện hữu được tháo dỡ và xây dựng lại áp dụng theo các quyết định 135 và 45, lưu ý đến các dãy nhà phân lô tương đối phù hợp và có chiều dài đồng bộ, thống nhất chỉ rõ các khu trung tâm, khu thương mại để áp dụng yếu tố thêm tầng cho phù hợp.

Đối với các dự án giải tỏa và xây dựng đường mới được nghiên cứu triển khai lập thiết kế từ ngày 1-1-2010, Sở QH&KT đề nghị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị như cần nghiên cứu toàn diện về quy hoạch chi tiết, cảnh quan kiến trúc hai bên đường...

CẨM TÚ