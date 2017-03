Không chỉ mất 1 tỉ đồng

Cao ốc 258 Bến Chương Dương (Q.1) phải dừng thi công nhiều tháng qua vì xây dựng sai phép (ảnh chụp chiều 29-12) -Ảnh: P.P.H.

Theo tờ trình do ông Phan Đức Nhạn - phó giám đốc Sở Xây dựng TP vừa ký, công trình 258 Bến Chương Dương (phường Cô Giang, quận 1) do Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị thi công.

Cả 20 tầng đều sai

Không thể lập lại biên bản tái phạm Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng việc lập biên bản tái phạm và tăng nặng mức xử phạt đối với hai đơn vị trên sẽ không thực hiện được vì hành vi đó đã diễn ra, không lặp lại (trừ khi chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục tái phạm để bị lập biên bản lại lần nữa). Theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến việc xử phạt cũng như gây thiệt hại cho Nhà nước thì cán bộ liên quan cũng phải chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ vụ việc mà có hình thức xử lý.

Hiện chiều cao của công trình là 75,64m (so với cao độ vỉa hè đường), tức vượt 3m so với giấy phép được duyệt. Công trình còn tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất, sai khoảng lùi so với ranh đất tứ cận.

Tất cả 20 tầng của công trình đều xây tăng diện tích so với giấy phép được cấp và tăng diện tích ở các hạng mục khác, tổng cộng gần 430m2, vậy mà Sở Xây dựng đề xuất: phạt đơn vị thi công 35 triệu đồng.

Điều gây thắc mắc cho nhiều người là vì sao có sự chênh lệch lớn về số tiền phạt giữa tờ trình chính thức và kết luận trước đó của giám đốc Sở Xây dựng (1,08 tỉ đồng, áp dụng cho cả chủ đầu tư và đơn vị thi công) cũng như đề xuất của Thanh tra xây dựng (TTXD) quận 1 (là 1 tỉ đồng)?

Hồ sơ cho thấy ngày 20-7-2010, TTXD phường Cô Giang, TTXD quận 1 và thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện, lập biên bản công trình 258 Bến Chương Dương do xây dựng sai phép, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

Tuy nhiên ngay trong biên bản này, đại diện chủ đầu tư kiến nghị: “Do diện tích sai phạm không lớn, đề nghị cho thi công những phần không vi phạm, đồng thời chủ đầu tư sẽ xin điều chỉnh thiết kế tại Sở Xây dựng”.

Đề xuất điều chỉnh để hợp thức hóa phần diện tích sai phép đã được gửi đến Sở Xây dựng sau đó nhưng đến nay chưa được cơ quan này chấp thuận.

Trong công văn gửi chánh TTXD quận 1 ngày 20-7, UBND phường Cô Giang đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng trong việc xử phạt đối với công trình trên vì đã “vi phạm nhiều lần”.

Cùng ngày, chánh TTXD quận 1 Thái Đức Độ đã có tờ trình gửi Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo toàn bộ vụ việc và đề nghị phạt đối với Công ty BMC là 40 triệu đồng, do mức phạt này vượt thẩm quyền của chánh TTXD quận. Ngày 10-8, chủ tịch UBND phường Cô Giang ra quyết định đình chỉ thi công công trình và đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ phần diện tích sai phép.

Chưa lập được biên bản tái phạm?

Trong công văn ngày 20-8, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND quận 1 khẩn trương ban hành quyết định đình chỉ thi công toàn bộ công trình.

Công văn nhấn mạnh: trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không chấp hành thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định, hoàn chỉnh dự thảo quyết định xử phạt trình Thường trực UBND TP xem xét, quyết định. Công văn này cũng lưu ý đến thời hạn ban hành quyết định xử phạt hành chính.

Cơ quan chức năng chưa kịp ban hành quyết định xử phạt thì ngày 23-8, TTXD quận 1 và TTXD phường Cô Giang lại phát hiện chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục thi công một số hạng mục liên quan đến công trình, không chấp hành theo quyết định đình chỉ thi công trước đó.

Biên bản ghi rõ: có băng ghi hình các công nhân đang thi công tại công trình. Ngay hôm sau (24-8), TTXD quận 1 có phiếu chuyển Thanh tra Sở Xây dựng đề xuất mức xử phạt là 1 tỉ đồng (chủ đầu tư là 500 triệu đồng và đơn vị thi công là 500 triệu) do tái phạm.

Quá trình xử lý vụ việc kéo dài trong nhiều tháng và đến ngày 6-12, giám đốc Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp để giải quyết vụ việc. Trong thông báo về cuộc họp, giám đốc Sở Xây dựng kết luận: xử phạt chủ đầu tư, công ty thi công mỗi đơn vị 40 triệu đồng do xây dựng, tổ chức xây dựng công trình sai phép.

Ngoài ra, phạt cả hai đơn vị này 1 tỉ đồng (mỗi đơn vị 500 triệu) do tái phạm. Cơ sở xử phạt là các biên bản vi phạm được lập trước đó. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra cuộc họp này so với lúc lập biên bản vi phạm lần đầu (ngày 20-7) đã hơn bốn tháng, còn so với biên bản tái phạm (23-8) đã ba tháng.

Trong khi theo nghị định 23 của Chính phủ, thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn ra quyết định xử phạt không quá 30 ngày. Như vậy, cả hai biên bản trên đều quá thời hiệu để ra quyết định xử phạt.

Ngày 14-12, TTXD quận 1 phải lập lại biên bản vi phạm hành chính mới đối với công trình 258 Bến Chương Dương, thay cho biên bản trước đó đã quá thời hiệu. Trên cơ sở này, Sở Xây dựng chỉ đề xuất UBND TP ra quyết định xử phạt đối với đơn vị thi công công trình.

Theo chúng tôi được biết, lý do Sở Xây dựng chưa thể đề xuất xử phạt 1 tỉ đồng như kết luận của giám đốc sở vì đến nay TTXD quận 1 chưa lập được biên bản tái phạm của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Việc chậm trễ trong xử lý vi phạm công trình xây dựng không chỉ ảnh hưởng đến chuyện xử phạt, răn đe chủ đầu tư. Sự chậm trễ trong quy trình xử lý đã khiến cơ quan có thẩm quyền mất uy tín trong mắt người dân.

Theo LAN VI (TTO)