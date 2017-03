Theo hồ sơ, bà Bảy có mua một tờ vé số của Công ty Xổ số tỉnh Kiên Giang (loại vé 2K3) mở ngày 16-2 mang số 845457. Trước giờ xổ số, do bất cẩn, bà Bảy đã để đứa cháu ngoại hơn ba tuổi dùng viết gạch nhiều nét mực trên mặt trước của tờ vé số.

Theo kết quả xổ số, tờ vé số của bà Bảy trúng giải an ủi 100 triệu đồng. Ngày 17-2, bà Bảy đến công ty xổ số nhận thưởng thì bị từ chối với lý do tờ vé số “đã bị tẩy xóa”. Trở về, bà Bảy tiếp tục nuôi hy vọng lãnh thưởng nên nhờ người thân đem tờ vé số trúng giải đến một đại lý vé số. Sau khi xem xét, đại lý này đồng ý đổi với số tiền thỏa thuận là 91 triệu đồng và tiếp tục ghi vào mặt trước tờ vé số trúng thưởng hàng chữ số 91 triệu đồng. Hai ngày sau, đại lý này trả lời công ty xổ số không chấp nhận trả thưởng. Sau nhiều lần khiếu nại không thành, bà Bảy đã khởi kiện công ty xổ số.





Không chịu trả thưởng, công ty xổ số thua kiện

Trước đây, tháng 2-2013, ông Dương Văn Tùng (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) cũng trúng giải an ủi 100 triệu đồng của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang và cũng bị công ty này từ chối trả thưởng với lý do tờ vé số bị rách làm đôi. Theo Điều 31 Thông tư số 75/2013 của Bộ Tài chính, trong trường hợp đã xác định tờ vé số trúng thưởng là thật, có đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu thì công ty xổ số phải trả thưởng. Vì vậy sau khi báo chí phản ánh sự việc và Bộ Tài chính có ý kiến, Công ty Xổ số tỉnh Kiên Giang đã phải trả thưởng 100 triệu đồng cho ông Tùng.

NGUYỄN TRẦN