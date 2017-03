Không cho 15.600 ô tô vào đường cao tốc

Qua đó, phát hiện và từ chối phục vụ 15.600 phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vì chở quá tải.

VEC cũng cho biết hiện tại đang triển khai lắp đặt bảy trạm cân cố định trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự kiến trong quý IV sẽ đưa vào khai thác. Với hệ thống cân kiểm soát tải trọng được VEC bố trí trên ba tuyến cao tốc đang khai thác sẽ góp phần nâng cao công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu công trình, nâng cao chất lượng và tuổi thọ các tuyến đường cao tốc.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay VEC từ chối phục vụ 43 phương tiện dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại các tuyến cao tốc trên. Cũng trong chín tháng đầu năm 2016, trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác xảy ra 260 sự cố giao thông, làm chín người chết, 65 người bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sinh sống dọc theo đường cao tốc vi phạm các quy định an toàn giao thông khi cố tình điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, ngủ gật, say rượu bia...

Liên quan đến đề nghị của các địa phương về việc bố trí các điểm dừng đỗ xe trên đường cao tốc để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. VEC cho rằng sẽ tiếp thu và nghiên cứu xem xét và đề xuất phương án bố trí các điểm dừng đỗ xe ngoài các nút giao.