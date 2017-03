Không cho băng nhóm xã hội đen có đất sống

Ngày 1-12, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, trong ngày 30-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chính thức ký quyết định ban hành Đề án thực hiện chương trình “TP 4 an” trên địa bàn TP đến năm 2020.

Theo đó, đề án “TP 4 an” gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội.

Đề án này chỉ rõ mục tiêu về an ninh trật tự là giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, tổ chức phản động trên địa bàn; không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, gây rối về an ninh trật tự.



Đề án "TP 4 an" của Đà Nẵng vừa được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ban hành. Ảnh: LÊ PHI

Làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát, giảm tội phạm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm về cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”. Không để tội phạm lộng hành.



Phấn đấu điều tra làm rõ 75%-80% các vụ án hình sự, 95%-100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép các chất ma túy trong cộng đồng.

Về lĩnh vực an toàn giao thông, hằng năm kéo giảm TNGT trên địa bàn TP từ 5% đến 10% trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm liền kề trước đó. Phấn đấu hạn chế thấp nhất việc để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, có biện pháp để 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải cam kết và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hình thành mạng lưới giám sát, cảnh báo nhanh đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở các cấp, các ngành. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi TP; ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất….

Về an sinh xã hội, theo đề án này, phải tăng vị trí việc làm mới bình quân hằng năm 4%-5% và đến cuối năm 2020 hạ tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%. Phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo (còn sức lao động) theo tiêu chí nghèo đa chiều; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc.

Ngoài ra đến năm 2020, TP Đà Nẵng sẽ giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thể trạng thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi; đạt chỉ số 20 bác sĩ và 73,72 giường bệnh/10.000 dân.

Được biết kinh phí thực hiện đề án từ ngân sách trung ương, ngân sách TP và các nguồn hợp pháp khác. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí để trình HĐND TP xem xét.

Theo đề án trên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công một phó bí thư, bí thư Ban Cán sự đảng, chủ tịch UBND TP trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thành ủy về việc chỉ đạo triển khai thực hiện đề án.