Không cho kẻ tống tiền người tình hưởng án treo

Bị cáo Xiếu ra về sau khi nghe tòa tuyên án

Theo hồ sơ, Xiếu và chị NTN là những người đã có gia đình nhưng lại có quan hệ tình cảm với nhau. Trong những lần cả hai quan hệ tình dục Xiếu đã dùng điện thoại chụp lại cảnh ái ân để làm kỷ niệm. Từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2013, chị N. nhiều lần yêu cầu chấm dứt mối quan hệ vơí Xiếu. Xiếu không đồng ý và nảy sinh ý định dùng những hình ảnh đã chụp để đe doạ chị N..

Ngày 5-5-2013, Xiếu nhắn tin nói chị N. sẽ đưa các hình ảnh ái ân cho chồng chị xem. Nếu chị N. đưa 50 triệu đồng thì Xiếu sẽ xoá bỏ các hình ảnh đang lưu trong điện thoại. Lo sợ, trong ngày chị N. đã đưa tiền cho Xiếu và được thông báo là đã xoá hình.

Tuy nhiên sau đó, Xiếu lại nhắn tin còn lưu ba hình ân ái, khoả thân của chị và yêu cầu đưa tiếp 50 triệu đồng. Hết cách chị N. nhờ công an can thiệp. Ngày 23-6-2013, trước của một nhà trên đường số 10, phường 13, quận 6, chị N. đến đưa tiền cho Xiếu thì công an bắt quả tang.

Xử sơ thẩm tháng 11-2013, TAND quận 6 phạt Xiếu ba năm án treo. Bị cáo không kháng cáo nhưng VKS TP. có kháng nghị cho rằng xử phạt vậy chưa nghiêm.

HOÀNG YẾN